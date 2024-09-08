Ограниченный боекомплект - это когда россияне запускают регулярно по 10-15 ракет с короткими паузами на отдельные дни.

Следующие недели покажут, будут ли российские захватчики обстреливать тыл Украины ограниченным боекомплектом небольшого количества ракет. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире программы "Говорит большой Львов" на региональном телеканале NTA.

"Следующие недели покажут, какая именно тактика выбрана россиянами. Потому что, действительно, у них обстрелы в целом происходили 1 июня, затем - 8 июля, затем - 26 августа. Именно в этот период масштабные, массированные удары. Но, после этого началась доразведка, после 26 августа, и они время от времени начали использовать ограниченный боекомплект", - сказал Коваленко.

Он пояснил, что ограниченный боекомплект - это не массированный удар, а когда нападения осуществляются различными видами воздушных средств на уровне всего 10-15 ракет и ударных дронов типа "Шахед".

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"Россияне сейчас наносили удары с паузами где-то 3-4 суток. Это очень напоминает тактику мая 2023 года, когда они начали обстреливать Киевскую область, Киев и территорию Украины ограниченным ракетным боекомплектом каждые примерно 2 дня... Вполне возможно, что они сейчас решили вернуться к этой тактике, тем более, что их возможность производства ракет позволяет такими небольшими паузами накапливать соответствующий боекомплект и задействовать его через три-четыре дня", - подчеркнул Коваленко.

В этой связи, эксперт убежден, что ближайшие недели покажут, будут ли россияне применять такую тактику и в дальнейшем, или приостановятся в основном для террора тыловой Украины только "шахедами" и будут накапливать ракеты на начало отопительного сезона. Также он обратил внимание, что россияне в начале сентября выбирали направления траектории полета ракет, чтобы эшелонированность ПВО была наименьшей.

"То есть, вполне вероятно, что следующий удар, если они планируют, может быть ориентирован как на запад Украины, или это может быть центральная Украина. То есть может быть ориентирован на те области, которые имеют наименьшее насыщение именно средствами противовоздушной обороны", - сказал Коваленко.

Он добавил, что когда ракеты направляются в такие области, то имеют большую вероятность прорыва и меньше вероятность противодействия со стороны ПВО.

Ракетные обстрелы РФ

Как сообщал УНИАН, 3 сентября российские оккупанты атаковали Полтаву "Искандерами". Целью стал Институт связи. Тогда погибли 53 человека, еще 298 пострадали.

Уже 6 сентября противник снова атаковал Украину, выбрав целью Львов. В результате российского ракетного удара по многоквартирному дому погибли 10 человек. Кроме того, травмированы 42 человека. 16 из них госпитализированы. Всего по городу Львов попало три российские ракеты, среди них была аэробаллистическая ракета "Кинжал".

WSJ писал, что атака на Полтаву выявила недостаток ПВО в Украине и недостатки армии.

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