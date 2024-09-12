Россия продолжает превращать Донабс в необитаемую пустыню. В результате новых обстрелов Донетчины четыре человека погибли и восемь получили ранения, рассказал в своем Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он отметил, что в Красноярском Добропольской громады один из снарядов попал в частный дом - там погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи в возрасте от 21 до 58 лет.
Глава ОГА добавил, что в поселке также были повреждены шесть домов и линия электропередач. "Также два человека ранены в Константиновке - там повреждены семь домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль", - сообщил Филашкин.
Впоследствии он заявил, что произошел еще один удар по Константиновской громаде, в результате которого три человека погибли и два ранены в Веролюбовке.
"Село попало под артиллерийский огонь сегодня утром. Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль", - рассказал глава военной администрации.
Кроме того, под ударом снова оказался частный сектор Константиновки - там повреждены семь домов и линия электропередач.
Российские обстрелы Донбасса
Как сообщал УНИАН, 11 сентября российские оккупанты убили в Константиновке трех человек и ранили пятерых.
Сначала россияне нанесли по городу удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год. В результате удара также были повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.
Впоследствии произошел еще один обстрел города, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.