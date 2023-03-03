Десять человек считаются пропавшими без вести, отметили в Запорожском горсовете.

Число погибших в результате обстрела оккупантами пятиэтажки в Запорожье возросло до пяти.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram. "Количество людей, погибших в результате вчерашнего ракетного удара по пятиэтажному жилому дому, к сожалению, уже возросло до пяти", - заявил он.

По его словам, в настоящее время еще десять человек считаются пропавшими без вести. Восемь человек травмированы.

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Он добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Вражеский удар по Запорожью - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.

В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи. Раньше сообщалось о четырех погибших. По состоянию на вчера, семеро пострадавших находились в больницах, из них трое - в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести, среди них есть беременная.

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