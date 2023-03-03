Таким образом, число погибших возросло до четырех.

Из-под завалов дома у Запорожье деблокировали тела еще двух погибших.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, уже более суток продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

"В круглосуточном режиме спасатели продолжают работы по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома. По состоянию на 7:00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жителей дома", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков, а психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

Ракетный удар по дому в Запорожье

Ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.

В результате удара в пятиэтажке произошло разрушение более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи. Ранее сообщалось о двух погибших.

Вечером президент Владимир Зеленский заверил, что на российский ракетный обстрел Запорожья Украина предоставит агрессору как военный, так и юридический ответы.

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