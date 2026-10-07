Поставки топлива из Южной Кореи в РФ: в Сеуле отреагировали на обвинения

Южная Корея приступила к расследованию обстоятельств, чтобы выяснить, были ли нарушены правила экспортного контроля.

Южная Корея опровергла информацию о поставках нефтепродуктов в Российскую Федерацию через свои порты. Сеул заявил, что соблюдает международные санкции против Москвы.

Как пишет Reuters, в офисе президента Южной Кореи назвали неуместными обвинения в том, что Россия импортировала топливо из южнокорейских портов.

Накануне главный уполномоченный Украины по санкциям Владислав Власюк заявил, что такие поставки могли смягчить последствия топливного кризиса в России, возникшего из-за ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Заявление Власюка прозвучало после публикации в The Guardian. Издание со ссылкой на портовые документы и данные отслеживания судов сообщило, что топливо в южнокорейских портах было погружено на семь танкеров. Среди них были суда, находящиеся под санкциями Великобритании и ЕС.

В офисе президента Южной Кореи подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Сеул "последовательно применяет санкции и меры экспортного контроля в отношении России" в координации с международным сообществом.

В то же время Южная Корея начала проверку обстоятельств поставок, чтобы выяснить, были ли нарушены правила экспортного контроля. В случае подтверждения нарушений Сеул обещает принять необходимые меры.

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Издание The Guardian сообщало, что Южная Корея продолжает поставлять в Россию топливо с использованием танкеров, находящихся под санкциями, и в августе стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в страну, уступив лишь Индии.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский объявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, воевавших на стороне РФ. В ответ Сеул обвинил Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности передачи военнопленных, тогда как украинские официальные лица заявили, что такого соглашения не существовало. Сеул вызвал посла Украины и потребовал официальных извинений.

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