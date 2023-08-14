В воскресенье утром оккупанты совершили очередное преступление против человечества. У младенца Софии из Широкой Балки не было шансов выжить: враг тяжело ранил ее в голову.

Появились подробности о жизни и обстоятельствах гибели семьи из Широкой Балки (Херсонская область).

Утром 13 августа армия РФ ударила из РСЗО по селу украинцев и "одним махом" убила Лесю Конищеву и ее гражданского мужа Дмитрия Чухрая, а вдобавок - еще и детей семьи: девочку Софию, которой не было даже месяца, и ее 11-летнего брата Артема. Подробности о близких рассказала сестра погибшей женщины Инна для OBOZREVATEL.

По ее словам, в страшное воскресенье Леся вместе с 32-летним Дмитрием пошли прятаться от атаки РФ в укрытие к соседу - пожилому пенсионеру Юрию Валентиновичу Папушникову. У него был надежный подвал, который уже неоднократно спасал жизни украинцам во время оккупации их поселка.

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"Поэтому они и бросились к нему, у них даже была калитка в заборе, чтобы можно было без помех дойти до него. Но не успели добежать до самого укрытия. Их всех нашли во дворе Юрия Валентиновича, между сараем и домом, прямо туда прилетел снаряд", - рассказала Инна.

Первыми из-под завалов на месте удара вытащили Артема. На тот момент парень еще дышал, но имел осколочные ранения груди и челюсти. Артем постоянно хотел встать, со слезами звал маму: его, как могли, пытались успокоить до приезда скорой, но спасти парня не получилось. Он погиб днем в больнице. Осенью Артем должен был праздновать 12-летие.

Другая часть семьи - Леся, Дмитрий и младенец София получили тяжелые ранения головы. У них не было шансов пережить эту российскую атаку.

Маленькая София на момент смерти даже не была официально зарегистрирована, ее записали по фамилии мамы в роддоме. Ребенок родился 22 июля 2023 года. В день смерти младенца, родители Софии как раз вернулись из центра деревни, где договаривались о ее регистрации.

"Они как раз в то утро поехали в центр села, чтобы договориться о регистрации дочери. Нужно было во вторник ехать в Николаев, оформлять на нее документы. Вернулись домой и начался обстрел", - говорит Инна.

По словам Инны, ее сестра относилась к многодетным семьям: имела троих старших детей, однако попрощаться с мамой лично на похоронах смогла лишь младшая дочь 16-летняя Ирина вместе с бабушкой. Другие дети - 18-летняя Катя и 20-летний Роман были тогда за границей. Последний работает в Польше, а Катя все еще учится и параллельно подрабатывает на работе.

Как отмечает Инна, старшие дети не погибли вместе с мамой благодаря воле случая. Еще 10 августа Катя говорила, что хотела бы приехать в гости, навестить Лесю. Но семья ее отговорила, будто чувствовали, что случится беда, вспоминает Инна. Ее погибшая сестра также не хотела уезжать с Широкой Балки, ведь было много дел на хозяйстве: она ухаживала за двумя коровами, козой, имела своих поросят. До полномасштабного вторжения женщина подрабатывала на местном предприятии, а ее муж работал в бригаде на виноградниках.

Сейчас по погибшим в Широкой Балке продолжается траур. Всего в общине от удара РФ погибло 7 человек. В частности, село Станислав 13 августа потеряло пастора церкви Николая Тачишвили, а также еще одного своего жителя.

Гибель семьи из Широкой Балки

Напомним, о трагическом событии в Широкой Балке утром 13 августа сообщил глава МВД Игорь Клименко. Отмечалось, что из-за обстрела оккупантов погибла семья с младенцем, который родился 23 дня назад. Тогда чиновник также сообщал, что мальчика Артема удалось спасти - за его жизнь боролись медики, но в конце концов - оккупанты уничтожили целую семью, ведь состояние ребенка было очень критическим. Днем его смерть констатировали медики.

Отметим, что из-за успехов ВСУ на Левобережье Херсонской области армия РФ усилила обстрелы территории. Экстренные службы, к сожалению, регулярно достают тела погибших украинцев после атак врага.

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