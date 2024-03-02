Тело еще одного погибшего лица нашли на уровне первого этажа.

Спасатели нашли тело четвертой жертвы циничного удара оккупантов по жилому дому в Одессе.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, тело погибшего лица обнаружили под завалами на уровне первого этажа. Проводятся работы по деблокации.

"Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек. Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники", - говорится в сообщении.

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Разбор завалов СЧС

Отмечается также, что на месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты. Спасатели показали несколько кадров с места вражеского удара.

Удар по Одессе 2 марта

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта в Одессе из-за дронового удара, нанесенного армией РФ, уничтожена часть жилой многоэтажки. Погибло три человека, пострадало по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших - беременная женщина и маленький ребенок.

По данным Сил обороны юга Украины, восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. Семь целей были уничтожены. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который сейчас находится в Одессе, заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. Он отметил, что, по предварительным данным, дроны были запущены по Одессе с территории оккупированного Крыма.

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