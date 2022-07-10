Количество убитых в результате ракетного обстрела Часового Яра на Донетчине выросло до 15.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 13.00 10 июля в результате ракетного удара в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр погибли 15 человек и пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.
Для проведения поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечены 67 человек и 10 единиц техники.
Удар по Часовому Яру: что известно
Как сообщал УНИАН, вечером 9 июля РФ ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов".
В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели, пытаются спасти тех, кто оказался под завалами.
Как отмечали в ГСЧС, под завалами может находиться еще 34 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет).
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