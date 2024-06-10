Он также прокомментировал, почему ПВО РФ неэффективно реагирует на атаки.

Удар по командному пункту окупантов и складу БК на территории Белгородской области РФ украинские силы могли нанести с самолетов Су-25 американскими или французскими ракетами. Не исключено, что штурмовики при этом могли залетать на территорию России, заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Сейчас, скорее всего, наши Су-25 переоборудованы уже под работу французскими Hammer – это управляемая авиабомба, причем с реактивным ускорителем. Из видеосюжета видно, что где-то около 100-килограмовая боевая часть у снаряда, а 90 кг бывает и у того же Hammer. Я думаю, это как раз работа наших Су-25, которые выполнили боевую задачу по российской территории. Либо это ракеты HARM", – объяснил он в эфире "Киев24".

Свитан отметил, что был поражен российский командный пункт. А любой командный пункт – это система генерации радиочастот.

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"А ракета HARM достаточно успешно идет по источнику сигнала и также используется из наших самолетов – МиГ-29, Су-27", – сказал эксперт, добавив, что скорее всего это были наши самолеты и зарубежные ракеты – либо французские, либо американские.

Отвечая на вопрос о том, залетали ли наши самолеты на территорию РФ для пусков ракет, он сказал, что это было возможно, если использовались ракеты Hammer.

"Если пуск с предельно низкой высоты, ракеты могут запускаться где-то с 20 км (до цели). Потому надо было даже залететь на российскую территорию. Если, допустим, с высот около 10 км, то он может идти на дальность и под 100 км, а это уже где-то за 50 км до линии границы подойти", – уточнил Свитан.

Относительно ракет HARM летчик-инструктор сказал, что у них дальность 150 км. Потому их можно было запускать за 100 км от линии границы.

"Может быть, использовались планирующие авиабомбы GBU-39. У нее тоже около 90 кг боевая часть. Эти бомбы могли запускать с наших МиГ-29, Су-27. Дальность ее планирования 110 км. Т.е. километров за 50-70 до линии границы самолеты могли подойти и выполнить боевую задачу. У нас сейчас очень много средств поражений, которыми мы на большую глубину можем работать. Именно НАТОвских средств. И я так понимаю, что сняты некоторые ограничения, причем по большому спектру вооружений", – сказал Свитан.

Он не исключает, что наши самолеты могли сейчас "зайти" на территорию противника.

"Особенно на предельно малых высотах. У нас все летчики сейчас могут летать в метре над подсолнухами, под лучами локаторов российских и выполнять боевую задачу. И вот одна из них – мы ее увидели по командному пункту под Белгородом", – подчеркнул эксперт.

Он также считает, что Украина, скорее всего, получила дополнительное количество самолетов, пока еще не F-16, но тех, на которых летают наши летчики.

"И получили, скорее всего, новые системы поражения и имплементировали их в наши старые самолеты. Те же Су-25 сейчас могут поднимать французскую Hammer. Причем, уже видно по работе, не 50, а намного больше нам передают этих планирующих авиабомб французы. Т.е. такой подход дает возможность работать комплексно по большому спектру целей и по разным дальностям. А это "разрывает" российскую противовоздушную оборону. Они не знают, за что хвататься, куда стрелять. И то количество номенклатур боеприпасов, которое у нас есть, они под все подстроиться не могут", – подчеркнул Свитан.

Ситуация с ПВО в России

Эксперт отметил, что в РФ не хватает систем ПВО, так как закупать их не могут, а производят в недостаточном количестве для той задачи, которая сейчас есть.

"Для потребностей российской армии они их производят недостаточно. Мы их уничтожаем намного быстрее, чем они могут их поставить в строй. Особенно это касаемо пусковых установок и целых комплексов. Ракет у них достаточно – ракет С-300, С-400 у них 5-7 тыс еще есть. А вот пусковые установки и сами системы управления – есть большая проблема у россиян. Они их могут выпускать в течении года 1,5-2 десятка, не больше. А мы их уничтожаем – только за день три комплекса", – сказал полковник.

По его словам, у россиян серьезная недостача ПВО и максимум, что они могут сейчас делать – это снимать с боевого дежурства эти комплексы из глубокого тыла территории РФ и перебрасывать на линию боевого соприкосновения.

"Для нас это один из самых лайтовых вариантов. Потому что они практически подтягивают эти комплексы под наш удар, под рабочие радиусы наших средств поражения, чтоб мы не гонялись за ними по всей России", – подчеркнул Свитан.

Удар по командному пункту в РФ

Как сообщал УНИАН, вчера днем в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Местные паблики сообщили о прилете по складу БК оккупантов в Рокитянском районе. В сети появилось видео, на котором слышно детонацию боеприпасов. В Минобороны РФ при этом отчитывались о якобы сбитии трех дронов над Белгородской областью.

Уже в понедельник, 10 июня, появилась информация, что в Белгородской области под удар попал командный пункт окупантов.

Как известно, ранее украинские Силы обороны получили от нескольких стран-союзников, в том числе США, разрешение на удары их вооружением по территории РФ.

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