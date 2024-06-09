В районе Белгорода был обстрелян "русский командный узел".

Украинская военная авиация впервые за время войны поразилацель на территории РФ.

"Хотя оценка ущерба все еще проводится, но уже подтверждено прямое попадание", - сообщил Sky News украинский военный источник.

Источник уточнил, что сегодня в районе Белгорода был обстрелян "российский командный узел".

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Издание отметило, что пока не ясно, какой тип боеприпаса использовался для удара, то есть было ли это западное оружие.

На условиях анонимности военный источник издания сказал: "Миссия ВВС Украины нанесла удар по российскому командному узлу в Белгороде".

Как отметило издание, это первый боеприпас ВСУ, запущенный с воздуха по по цели на территории РФ.

Украинский военный источник также добавил, что вчера вечером ВСУ нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного.

По словам источника, это судно стало пятым из семи десантных кораблей класса "Ропуча", которые были потоплены или "приведены в негодность" в результате атак ВСУ.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на востоке", - добавил источник.

По словам источника, российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в оккупированный Мариуполь для дальнейшей транспортировки на линию фронта.

"Предотвращая поставки российских боеприпасов и ключевых военных материалов, этот удар напрямую поддержит украинские войска в их продолжающейся борьбе", - прокомментировал источник.

Разрешение на использование западного оружия

Недавно власти США и Франции разрешили ВСУ использовать свое оружие для ударов по военным объектам на территории России, откуда российские оккупанты совершают нападения на Украину.

Согласно новым указаниям, одобренным президентом Джо Байденом, американские боеприпасы могут быть использованы на российской территории для защиты города Харькова.

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