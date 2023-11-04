Этот корабль еще не участвовал в боевых действиях и проходил испытательные работы.

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал удар по Керчи и рассказал, что известно о возможном поражении корабля оккупантов.

"Уже командующий (Воздушных сил – УНИАН) поблагодарил пилотов за работу. Но должны дождаться результатов, подтверждения: действительно, пошел ли вслед за крейсером "Москва" этот корабль... Командующий несколько даже намекнул, что словно "скальпелем" прошлись наши пилоты", – отметил Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о последних событиях в Крыму.

Он добавил, что это является месседжем для партнеров Украины относительно того, какими именно ракетами вероятно был поражен этот "новый, один из самых современных кораблей, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

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"Корабль даже еще не принимал никакого участия в плавании, боевых действиях. Он проходил какие-то испытательные работы окончательные для того, чтобы потом уже выйти в море и воевать против нашего государства", – сказал спикер.

Удар по Керчи: что известно

4 ноября во временно оккупированном Россией Крыму объявляли воздушную тревогу. Впоследствии там прогремели взрывы.

Позже стало известно о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи, а также в районе Крымского моста. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил о падении обломков ракет в районе судостроительного завода. В то же время в социальных сетях сообщалось о попадании в один из кораблей.

Позже в ВСУ официально подтвердили поражение судостроительного завода "Залив" в Керчи. Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре завода.

В ряде телеграм-каналов распространилась информация о прилетах по малому ракетному кораблю "Аскольд". Этот носитель крылатых ракет "Калибр" является одним из новейших и самых современных кораблей Черноморского флота России. Он был заложен в 2016 году на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду только в 2021 году.

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