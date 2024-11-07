Андрей Рыженко рассказал о важности для россиян этого пункта базирования, отметив, что там сосредоточены сейчас основные силы Каспийской флотилии.

В результате взрыва, вызванного ударом украинского беспилотника по пункту базирования российской флотилии в Каспии, три ракетных корабля могли получить достаточно серьезные повреждения, считает капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"По объему взрыва можно сказать, что взорвалось порядка 100 кг взрывчатки. Этого достаточно, чтобы серьезно повредить эти корабли - "Дегестан", "Татарстан" и другой корабль однотипный. Это легкие корветы ракетные, длина более 100 метров, но каждый из них может нести 8 крылатых ракет. И они уже стреляли по Украине и могут стрелять", - отметил Рыженко.

По его словам, этот удар по флотилии россиян является очень серьезным сигналом о том, что Украина может это повторить.

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"Я думаю, наши силы обороны сейчас изучают все особенности этого удара, думаю, что это будет продолжено", - сказал Рыженко.

По его информации, пункт базирования Каспийск очень важен для россиян. Его фактически создали несколько лет назад и перебазировали туда силы Каспийской флотилии. К этому времени, где-то до 2018 года, основные силы Каспийской флотилии базировались в городе Астрахань, которая расположена на Волге.

"Но Астрахань находится отдаленно от Каспийского моря и этот факт беспокоил Россию. Потому что доминирование в Каспийском море для них очень важно, особенно сейчас, с точки зрения поставок грузов из Ирана", - подчеркнул капитан ВМС.

Он отметил, что в Каспийск были вложены очень большие средства. Там, кроме ударных ракетных кораблей, которых минимум 5 единиц уже есть и ожидаются еще три новых типа "Каракурт", находится также дивизион десантных катеров и 177 полк морской пехоты.

"Поэтому сам факт, что наши силы обороны проникли на такую очень важную базу, это серьезный успех. И то, что этот самолет-беспилотник пролетел такое серьезное расстояние и минимум один из двух нанес поражение - это очень хороший результат", - заявил Рыженко.

Он считает, что хотя эта база и стала для россиян теперь новой "горячей точкой", вряд ли они уйдут с нее, но будут туда стягивать сейчас дополнительные системы ПВО.

Удар дрона по Каспию

Как сообщал УНИАН, утром 6 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию - был нанесен удар по российской флотилии в Каспийском море. Такая атака произошла впервые. Расстояние от государственной границы Украины до Каспия - около 1,5 тысяч километров. Сообщалось, что в результате ударов БпЛА поражены по меньшей мере два объекта в Каспийске - это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Как отмечал аналитик Forbbes Дэвид Акс, поврежденные корабли составляют почти треть сил Каспийской флотилии.

Сейчас многие аналитики предполагают, что россияне накапливают ракетные боеприпасы чтобы ударить по Украине, когда наступит зима и будут условия, при которых населению и экономике Украины будет очень трудно пережить это.

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