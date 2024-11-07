Каспий оккупанты используют для нанесения ударов с воздуха.

Вчера, 6 ноября, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины впервые ударили по российской флотилии в Каспийском море, которое соединено каналом с Азовским морем. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, оттуда враг перебрасывает боевые корабли по внутреннему каналу и наносит удары с воздуха.

Военный рассказал, что Каспийское море - одна из пяти локаций, где базируется военно-морской флот РФ.

"В целом считается, что у них есть четыре флота и флотилия. Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион, Азовское море имеет соединение с Каспием. Это Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда они перебрасывали в обе стороны некоторые единицы", - рассказал спикер в эфире телемарафона.

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По его данным, в Каспийском море также есть российские платформы с ракетоносителями, которые могут запускать морские ракеты типа "Калибр". В то же время пока нет подтвержденной информации об обстрелах Украины с применением кораблей, находящихся в Каспии.

"Каспийское море они (россияне - УНИАН) чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. То есть они заходят в эту акваторию специально и оттуда у них пусковые рубежи для того, чтобы обстреливать Украину. Делают они это, вероятнее всего, для того, чтобы в случае нештатного схода стареньких достаточно ракет исключить потери среди собственного гражданского населения", - рассказал Плетенчук.

Удар по Каспийску - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 6 ноября в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Такая атака произошла впервые. Расстояние от государственной границы Украины до Каспия - около 1,5 тысяч километров. В результате ударов БпЛА поражены по меньшей мере два объекта в Каспийске. Предполагается, что это ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Как отмечал аналитик Forbbes Дэвид Акс, поврежденные корабли составляют почти треть сил Каспийской флотилии.

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