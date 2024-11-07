Если Дональд Трамп отрежет Украину от американской помощи, у нее все равно останутся способы вести свою войну за выживание.

Украинский самолет A-22s компании "Аэропракт", управляемый украинской разведкой, 6 ноября нанес удар по Каспийской флотилии РФ в 700 милях от линии фронта. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, согласно заявлениям украинских чиновников, взрыв повредил три корабля, включая два фрегата класса "Гепард" - самые крупные корабли флота, а также меньший корвет "Буян".

Поврежденные корабли могут составлять почти треть сил Каспийской флотилии, отмечает он

Это один из самых дальних ударов украинских беспилотников А-22, подчеркивает аналитик. В мае один из беспилотников нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Салавате в России, более чем в 800 милях от линии фронта.

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Он объясняет: учитывая, что крупнейшие союзники Украины - США, Великобритания и Франция - постоянно отказывают Украине в разрешении использовать их крылатые и баллистические ракеты против целей на территории России, украинцам пришлось импровизировать - использовать беспилотники местного производства и ракеты класса "земля-воздух", приспособленные для нанесения наземных ударов. Теперь, с учетом победы Дональда Трампа на выборах в США, эта импровизация может приобрести еще большее значение, отмечает аналитик.

"Сейчас существует большая неопределенность относительно влияния Трампа на войну в Украине. Но если Трамп поступит так, как угрожают республиканцы, и отрежет Украину от американской помощи, у Украины все равно останутся способы вести свою войну за выживание", - пишет Самуэль Рамани, профессор международных отношений в Оксфордском университете.

Украина смогла быстро наладить производство своего дальнобойного оружия. На момент начала широкомасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года у украинцев не было ни одного вида, но теперь у них есть несколько видов, в том числе и гибридная крылатая ракета "Паляныця" с дальностью полета до 400 миль, которая может массово производиться с нуля в Украине, отмечает Акс.

Удар по Каспийску - что известно

Утром 6 ноября в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки Минобороны впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до цели - около 1,5 тыс. км.

В результате ударов БпЛА поражены по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан, РФ). Предполагается, что это - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

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