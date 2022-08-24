Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по убийству российскими оккупантами 11-летнего ребенка на Днепропетровщине отмечает, что ответ за каждое преступление будет для многих поколений россиян.

Об этом голова ОПУ в своем Telegram-канале.

"Российские террористы убили 11-летнего ребенка, обстреляв Днепропетровщину. Ответ будет за все, за каждое преступление, для многих поколений россиян. Сделаем все для этого", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что изоляция России и ответственность для террористов - это "будущее этого террористического государства".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 августа, в День независимости Украины, в Синельниковском районе Днепропетровской области вражеская ракета попала в частный дом. Под завалами оказались двое детей.

Впоследствии стало известно, что погиб 11-летний ребенок.

Напомним, что сегодня украинцы отмечают 31-ю годовщину Независимости страны. Граждан неоднократно предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны Российской Федерации. Воздушные тревоги раздаются во всех городах весь день.

Кроме того, местные власти сообщают о "прилетах" в отдельных областях Украины. Так, председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о прилеты вражеских ракет в области.

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