Потеря технического обслуживания существенно влияет на способность РФ использовать стратегическую авиацию для боевых действий.

На днях украинские Силы обороны атаковали сразу четыре военных аэродрома на территории РФ. Сложно назвать точное количество бортов, которое там базируется, потому что россияне постоянно их передислоцируют, пытаясь уберечь от ударов.

Но сейчас важность этих ударов связана с тем, что били непосредственно по складам с вооружением, горюче-смазочных материалов и по технической части. Об этом заявил в эфире телемарафона эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Именно техническая часть – это там, где обслуживаются самолеты, которые активно используются во время боевых действий. Это является важным элементом для работы стратегической авиации. А потеря таких возможностей существенно влияет на способность использовать самолеты в дальнейшем. Я бы заметил, что мы ожидаем и хотим увидеть перекопанную взлетно-посадочную полосу и разбросанные вокруг самолеты. Но основная задача, которая сейчас есть – это обездвижить российскую авиацию за счет уничтожения средств поражения, уменьшения горюче-смазочных материалов и количества баз, которые могут обслуживать или ремонтировать эти самолеты", – акцентировал Храпчинский.

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Он добавил, что нужно, чтобы партнеры предоставили Украине возможности использовать западное вооружение для ударов по стратегически важным объектам на территории РФ.

"Тогда после ударов ракетами ATACMS или Storm Shadow, мы увидим разорванные самолеты. Хотя, опять же, надо не забывать, что у нас есть собственный "Нептун", который может работать по суше и наносить довольно мощные удары", – отметил авиаэксперт.

Он добавил, что Россия вообще не готовилась к тому, что будут удары по ее территории, и последние 20 лет активно масштабировала производство настуального оружия.

"Средств ПВО достаточно, а защитить собственные аэродромы качественно не могут. Хотя на аэродроме "Саваслейка" стоит система противовоздушной обороны довольно мощная. Как видим, это не помогло им спастись от наших беспилотников", – резюмировал Храпчинский.

Массированная атака по российским аэродромам

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 августа были атакованы российские военные аэродромы – "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор". Удары сразу по четырем аэродромам РФ подтвердили в Генштабе ВСУ. Атаку по аэродромам в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ осуществили подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций ВСУ совместно со Службой безопасности и ГУР Минобороны.

Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Известно, что именно на этих аэродромах враг держал истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-35, а также другую военную авиатехнику, с которой совершает регулярные обстрелы по украинской территории.

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