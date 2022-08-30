Совет призывает ООН, МККК и ОБСЕ принять меры для постоянного контроля за условиями содержания всех украинских военнопленных, которые находятся на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

Верховная Рада Украины призвала Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз и страны НАТО признать действия России по убийству украинских военнопленных в Еленовке террористическим актом.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 316 депутатов.

Речь идет о Постановлении об Обращении ВР к ООН, государствам ЕС, Европейскому Совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств-членов НАТО, Международному комитету Красного Креста, Независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ" относительно осуждения факта массовой казни украинских военнопленных государством-агрессором в Еленовке 29 июля 2022 года (№7627).

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В соответствующем обращении ВР призывает ООН и МККК немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией, и направить представителей ООН и МККК на территорию колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.

Также ВР призывает ООН, МККК и ОБСЕ принять меры для постоянного контроля за условиями содержания всех украинских военнопленных, которые находятся на территории России и на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, украинский парламент призывает ООН, МККК и "Врачей без границ" безотлагательно сделать все возможное для освобождения без всяких предпосылок пленных женщин-медиков, среди которых есть беременные женщины и раненые; призывает международные организации активизировать усилия для обмена и возврата в Украину военнопленных защитников Мариуполя, так как только усилия Украины не дают для этого необходимых результатов.

ВР обращается к ООН, ЕС, Европейскому совету, ОБСЕ, парламентам и правительствам государств-членов НАТО с тем, чтобы признать действия России по убийству украинских военнопленных защитников Мариуполя, которое РФ совершила в ночь на 29 июля в Еленовке террористическим актом; признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

Также украинский парламент призывает усилить давление на Россию и государства, которые сотрудничают с ней и поддерживают ее террористический режим, в том числе путем введения санкций, предусмотренных соответственно статусу государства-спонсора терроризма, включая полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с Россией, и отключением от системы SWIFT всех финансовых учреждений РФ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.