Вчера вечером добавился ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

Российские оккупанты вдвое увеличили корабельную группировку в Черном море.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Вчера вечером добавился ракетоноситель. Ситуация остается достаточно стабильной. Сейчас в Черном море девять кораблей, они со вчерашнего дня увеличили корабельную группировку вдвое. Это может свидетельствовать о подготовке дальнейшего расширения корабельной группировки. По факту один ракетоноситель, фрегат, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр" наготове", - рассказала она.

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По словам Гуменюк, на данный момент не зафиксирована активность вражеских ракетоносителей, однако есть активность беспилотной разведки и авиации.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне 24 февраля прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар" в годовщину начала вторжения. Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

Однако, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предполагал, что Россия может изменить планы, увидев тщательную подготовку к разным сценариям на 24 февраля. Противник может ударить позже, поэтому необходимо оставаться начеку.

Между тем, в британской разведке предполагают, что Россия исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе, поэтому будет искать пути для их пополнения.

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