Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских дронов-камикадзе в Украине.

Россия, предположительно, исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе, поэтому будет искать пути для их восполнения.

Об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Там напомнили, что примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских дронов-камикадзе в Украине.

До этого украинские вооруженные силы сообщали о сбитии по меньшей мере 24 БПЛА Shahed-136 с конца января до начала февраля 2023 года. Еще десятки были уничтожены в первые несколько дней года.

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"Хотя это оружие не демонстрирует хороших результатов в уничтожении целей, Россия, вероятно, считает его полезной приманкой, которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - отмечают в британской разведке.

Война в Украине - иранское оружие в России

Как сообщал УНИАН, Иран начал поддерживать российскую войну в Украине, поставляя Москве дроны-камикадзе для ударов по критической гражданской инфраструктуре нашей страны. Однако Иран продолжает отрицать свою причастность к передаче России этого вооружения.

В декабре Великобритания обвинила Россию в планировании поставок Ирану передовых военных компонентов в обмен на сотни дронов. Министр обороны Британии не раскрыл подробностей о типах военных компонентов, которые Россия хотела передать Ирану.

Ранее издание NBC писало о том, что РФ предоставляет "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану. Отмечается, что в рамках расширенного партнерства Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты, истребители Су-35 и системы ПВО.

На днях о расширении поддержки Ираном российской войны против Украины заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, в ответ Москва может предоставить Тегерану истребители.

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