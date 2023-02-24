Такие действия врага могут свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударам дронами.

В Черном море враг вдвое увеличил корабельная группировка.

"В Черном море корабельное группировки в сравнении с утром увеличен вдвое – это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный 8 "Калибрами", - сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что на фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударам дронами.

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Ракетный террор РФ: прогнозы

Накануне годовщины полномасштабной войны украинские военные, разведчики и эксперты не исключали, что Россия пойдет на ракетные удары по мирным городам. Однако по состоянию на вечер 24 февраля оккупанты молчат, хотя сутки еще не закончены.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов накануне прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар". Он отметил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предполагал, что враг может изменить планы, увидев нашу особенно тщательную подготовку к различным сценариям на 24 февраля. Противник может ударить позже, поэтому необходимо оставаться начеку.

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