Все украинцы со страхом ждут 24 февраля, ведь Россия может нанести массированный удар по нашей стране в годовщину полномасштабного вторжения.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для российских оккупантов 23 и 24 февраля - сакральные даты. Поэтому под эти даты возможны обострения.

Как он сказал в эфире "Сніданку з 1+1", враг может изменить планы, увидев нашу особо тщательную подготовку к разным сценариям на 23-24.02.2023. "РФ может застать врасплох и ударить или раньше, или позже", — добавил Игнат.

"Поэтому мы должны быть в готовности 24 на 7, как и Воздушные силы, которые несут боевое дежурство, отслеживают все, что движется в воздушном пространстве Украины", — говорит представитель Воздушных сил.

Также он добавил, что данные о передвижении российских оккупантов наша страна получает от стран НАТО. У людей хорошее боевое настроение, поэтому сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытии, когда есть опасность", — успокоил Игнат.

При этом он утверждает, что, несмотря на заявления о скоплении авиации вблизи границ Украины, ждать каких-то отчаянных воздушных операций от РФ не стоит. В этом нет необходимости, ведь она может наносить удары и дистанционно по территории нашей страны.

Разведка о планах России атаковать Украину

У главы Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилла Буданова спросили, готовит ли Путин что-то неожиданное 23-24 февраля 2023 года.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки... Планируется небольшой ракетный удар", — сказал он и добавил, что Россия может скомбинировать удары "Шахедами" и ракетами, но это уже не новые методы.

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