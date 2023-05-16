Спецпредставитель китайского правительства по вопросам Евразии должен пробыть в столице Украины два дня.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ночную атаку российских ракет и дронов на Киев, отметив, что таким образом Россия поздравила в столице спецпредставителя Китая по вопросам Евразии.

В Twitter Подоляк напомнил, что этой ночью россияне выпустили по Киеву баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

Советник главы ОП назвал эту атаку уже восьмой майской попыткой "клана Путина" масштабно атаковать Киев.

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"И такой издевательский смех с русским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украина авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить" ... и немного погодя: "Крылато приветствуем" миротворческую "миссию специального представителя КНР в Киеве", - добавил он.

Впоследствии Подоляк также подчеркнул, что в российской агрессии против Украины время ставить точку, предоставив Украине необходимое вооружение.

"Кинжальное обнуление России. Страна-фейк, имеющая много ненужных мобилизантов и фиктивный гиперзвук ... время ставить точку – просто нужны снаряды, дальнобойные ракеты и авиация. И воля. И хватит верить мифам и понтам РФ", - написал он.

Ракетная атака РФ 16 мая - детали

Этой ночью Россия атаковала Украину 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования-все они были сбиты украинскими военными.

В частности, речь идет о шести аэробалистических ракетах Х-47М2 "Кинжал", девяти крылатых ракетах "Калибр" и трех ракетах наземного базирования (С-400,"Искандер-М").

Кроме того, также сбиты все вражеские беспилотники, с помощью которых враг пытался осуществить атаку и вести разведку.

Визит представителя Китая в Украину - детали

О том, что в Китае планируют направить в Украину спецпредставителя правительства стало известно по результатам телефонного разговора лидеров Украины и Китая 26 апреля. Это был первый их разговор с начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разговор был "длительным и содержательным", а на нем обсудили достижение мира в Украине.

В то же время, лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что в Украину направят спецпредставителя. Впоследствии стало известно, что им стал Ли Хуэя, который до этого много лет работал сначала в СССР, а затем в РФ, а с 2009 по 2019 год занимал должность посла Китая в РФ.

В МИД Китая несколько дней назад анонсировали, что спецпредставитель Китая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию "для общения со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса". Известно, что 16 мая Ли Хуэй прибудет в Киев и пробудет в столице Украины два дня.