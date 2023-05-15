Ли Хуэй станет самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России.

Специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в России Ли Хуэй 16-17 мая посетит Украину с целью "политического урегулирования" украинского кризиса.

Как сообщает Reuters, в рамках своего турне, которое начнется в понедельник, спецпредставитель Китая посетит также Россию, а кроме того, Польшу, Францию и Германию.

Отмечается, что Ли Хуэй станет самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Украину после вторжения России в феврале 2022 года.

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"Ли посетит Украину во вторник и среду, сообщил агентству Reuters в понедельник представитель украинского правительства, отказавшись предоставить дополнительную информацию. Представитель министерства иностранных дел Китая сказал, что подробности маршрута Ли будут обнародованы в надлежащее время", - говорится в сообщении агентства.

Посредничество Китая в войне России с Украиной

Китай с начала полномасштабного вторжения продолжает уверять в своем нейтралитете и публично заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон.

24 февраля, ровно через год после начала полномасштабной войны, Китай представил свой мирный план по урегулированию ситуации. В нем, в частности, войну называют "украинским кризисом" и предлагают немедленное прекращение огня, при этом призывают снять с России санкции.

В конце апреля состоялся первый разговор президента украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда Зеленский отмечал, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст можный толчок развитию отношений между двумя странами.

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