Подоляк заявил, что Пригожин "почти обнулил Путина".

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал решение главаря ЧВК "Вагнер" прекратить ход колонны его бойцов на Москву и выйти из Ростова.

Он назвал выбор Пригожина феноменальным.

"Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь обратно. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита в течение последних 24 часов, этот приказ непременно будет выполнен..", - написал он.

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При этом Подоляк отметил, что эти прошли не без пользы, потому что Пригожин унизил Путина и государство и показал, что монополии на насилие больше нет.

Бунт Пригожина - детали

Утром 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и заняли военные объекты, включая аэродром и штаб Южного военного округа. Пригожин потребовал встречи министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, пригрозив, что иначе его наемники пойдут на Москву.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники "согласно плану" разворачивают колонны и возвращаются в полевые лагеря. По его словам, до Москвы они не дошли 200 км. Позже появились сообщения, что наемники начали покидать здание штаба округа в Ростове, а в Москве росгвардейцы возвращаются к местам постоянной дислокации.

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