В частности, будут заключены контракты на закупку и производство системы противовоздушной обороны и боеприпасов для Украины.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете безопасности для Украины на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов, в том числе с целью укрепления противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах.

Как сообщает сайт Пентагона, новая помощь будет предоставляться Украине в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI).

"Этот пакет в рамках Инициативы безопасности помощи Украине подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворять наиболее срочные потребности Украины путем взятия обязательства предоставить в краткосрочной перспективе такие критические возможности как системы противовоздушной обороны и боеприпасы, одновременно наращивая потенциал Вооруженных сил Украины для обороны ее территории и сдерживания российской агрессии в течение долгосрочной перспективы", - говорится в сообщении.

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В рамках Инициативы безопасности помощи Украине правительство США осуществляет закупки вооружения у производителей или у партнеров. Сегодняшнее объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов для обеспечения Украины дополнительными приоритетными возможностями в будущем. Для доставки в Украину этому вооружению понадобится время.

При этом новый пакет безопасности предусматривает предоставление Украине следующих возможностей:

дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;

оборудование для интеграции пусковых установок западного образца, ракет и радаров с украинскими противовоздушными системами;

боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

снаряды для артиллерии калибром 155 мм;

услуги по коммерческой спутниковой съемке;

поддержка проведения обучения и технического обслуживания.

Война новости – помощь от США

В предыдущий раз Соединенные Штаты объявляли о пакете военной помощи Украине 3 мая 2023 на сумму 300 миллионов долларов. Среди прочего, ВСУ были переданы боеприпасы для HIMARS и авиаракеты Hydra-70. Также в этот пакет вошли системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf; неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70; стрелковое оружие и боеприпасы к нему; взрывные боеприпасы для уничтожения помех.

С учетом нового пакета помощи военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов.

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон большое внимание уделяет предоставлению средств противовоздушной обороны. Он отметил, что украинские защитники смогли сбить большинство крылатых ракет, выпущенных в начале мая, благодаря средствам ПВО, предоставленным не только Штатами, но и другими странами.

А президент США Джо Байден накануне назвал украинских военных и украинский народ "удивительно храбрыми". "Вы вооружили, оснастили и научили гордую и храбрую украинскую армию и помогли им сохранить свободу и демократию", - сказал он 4 мая.

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