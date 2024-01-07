Киев и Москва стремятся усилить возможности глушить беспилотники, поскольку атаки усиливаются

Рекордное количество воздушных атак России на Украину в новогодний период стало свидетельством того, что Киев пытается укрепить свои технологии радиоэлектронной борьбы, направленные на глушение и отвлечение вражеских беспилотников и управляемых ракет.

Издание Financial Times пишет, что обе стороны инвестировали значительные средства в системы, способные нейтрализовать беспилотные армии друг друга, но Москва сохраняет преимущество, поскольку она уже сосредоточилась на этих возможностях, прежде чем начать полномасштабное вторжение в Украину почти два года назад.

Однако украинские войска пытаются наверстать упущенное. Николай Колесник, командир украинского подразделения беспилотников, говорит, что дуэли с российскими войсками в области радиоэлектронной борьбы были ожесточенными и неустанными. Он описал их как "невидимые ножницы, которые обрывают связь... с устройством, которое управляется дистанционно".

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И Украина, и Россия используют десятки тысяч беспилотников в месяц. И те, и другие в этом году все чаще стали использовать дешевые коммерческие FPV-дроны, управляемые операторами с помощью камеры на беспилотнике.

"В последнее время русские производят их так много, что это становится огромной угрозой", - говорит полковник Иван Павленко, начальник отдела радиоэлектронной и кибернетической борьбы Генштаба Украины. "То, что происходит здесь, массовое использование беспилотников, - это что-то новое..."

Павленко призвал союзников поставить больше средств, способных "подавить или подделать" спутниковую систему наведения российских управляемых ракет и беспилотников.

"Поставка Украине достаточного количества мощных глушилок GNSS или хотя бы усилителей сигнала также могла бы помочь противостоять воздушным атакам противника", - отметил он.

Кроме того, поскольку российские системы требуют высокотехнологичных компонентов, таких как усилители, синтезаторы и программное обеспечение, для западных союзников важно ввести санкции против этих компонентов, сказал Павленко.

Вездесущность беспилотников на поле боя - одна из причин, почему долгожданное контрнаступление Украины в этом году не принесло значительных территориальных успехов и почему сухопутная война сейчас в значительной степени статична. Любая группа танков или бронемашин может быть обнаружена и уничтожена в течение нескольких минут.

Россия все чаще применяет средства радиоэлектронной разведки, чтобы сбить с курса поставляемые Украиной с запада высокоточные боеприпасы, такие как ракеты HIMARS и артиллерийские снаряды "Экскалибур". По словам Павленко, Москва также использует свои возможности по имитации запусков ракет и беспилотников, чтобы запутать ПВО Украины и определить их местоположение.

Без средств радиоэлектронной защиты украинские войска становятся легкой добычей для артиллерийских ударов, корректируемых БПЛА, беспилотников, сбрасывающих бомбы, и ударов дронов-камикадзе.

Один украинский солдат сокрушался по поводу отсутствия радиоэлектронной защиты у его подразделения, которое было в значительной степени уничтожено в течение нескольких недель интенсивных бомбардировок на восточном фронте, а российские беспилотники "налетали на нас, как комары".

"Какая радиоэлектронная борьба? У нас ее не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши ребята падали как мухи", - добавил он.

Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, в ноябре предупредил, что РЭБ является "ключом к победе в войне беспилотников" - и к выходу из тупика на линии фронта.

"Нам также нужен более широкий доступ к электронной разведке наших союзников, включая данные с объектов, собирающих сигнальную разведку, и расширенные производственные линии для наших систем РЭБ против беспилотников в Украине и за рубежом", - написал он в журнале The Economist.

Системы РЭБ бывают разных форм и размеров, от радарных массивов и передатчиков-приемников, устанавливаемых на грузовиках, до карманных устройств. Обе стороны поспешили защитить войска, соорудив самодельные системы РЭБ, которые, по словам одного украинского инженера, добровольцы собирают в гаражах.

И Россия, и Украина сохранили сильные научно-исследовательские школы в области радиоэлектронной борьбы, созданные еще в советские времена, но российское правительство уже более 10 лет вкладывает значительные средства в новые комплекты.

"Электронная война - чрезвычайно важная часть современных операций, и русские имели значительное преимущество в ней на протяжении всей войны, что оказалось постоянной проблемой для Украины", - сказал Джек Уотлинг, старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute.

Российская система подавления наведения "Полюс-21" может быть размещена на земле или на транспортных средствах и способна перекрыть зону в 150 км, говорится в докладе военной консалтинговой компании, предоставленном Financial Times. Другая система - "Мурманск" - использует огромные выдвижные 32-метровые антенные башни, установленные на мобильных бронированных машинах.

"Проблема в том, что русские способны развернуть системы радиоэлектронной борьбы на большей части фронта, вплоть до уровня взвода в некоторых случаях, когда речь идет о таких вещах, как Полюс-21", - сказал Уотлинг.

Тем не менее, Украина периодически находит слабые места в системе радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны России, позволяя своим беспилотникам наносить удары вглубь российской территории по авиабазам, складам и другим целям, включая сам Кремль.

Прежде чем нанести ракетные удары дальнего радиуса действия по Черноморскому флоту России в Севастополе в начале этого года, украинские десантники на скоростных катерах вывели из строя российские системы радиоэлектронной борьбы, установленные на нефтяных платформах. Крымский порт был одним из самых защищенных мест во время войны.

Киев, который изначально полагался на устаревшее советское оборудование, утверждает, что улучшил свои возможности в области РЭБ благодаря системам отечественного производства и западных союзников, хотя детали держатся в секрете.

Украинская система "Буковель", которую можно устанавливать на транспортные средства, обнаруживает беспилотники, глушит их передачу данных и может блокировать спутниковые системы наведения, включая российскую "Глонасс". Высоко оценивая ее эффективность, украинские военные призывают правительство производить гораздо больше таких систем.

Новая украинская система под кодовым названием "Покрова", по некоторым данным, может противостоять ракетам, блокируя их систему наведения.

Представитель украинского Генштаба Павленко заявил, что крайне важно, чтобы истребители F-16, которые вскоре будут поставлены западными союзниками, были оснащены современными системами радиоэлектронной защиты, добавив, что Киев работает с союзниками над этой просьбой.

Он похвастался, что украинские системы использовались для захвата ценных российских БПЛА, таких как "Орлан", и обманом заставили другие беспилотники улететь обратно в Россию.

Павленко сказал, что Украина может стать лабораторией РЭБ, хотя он признал, что некоторые западные военные неохотно делятся технологиями.

"Любое сложное высокотехнологичное оборудование имеет программное обеспечение, на которое можно воздействовать. И это будущее", - сказал Павленко. "Такой подход более перспективен, и где лучше всего его проверить, если не в Украине?"

Война РЭБ - последние новости

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию том, что Россия вырвалась вперед в использовании беспилотников. По его словам, дронов много не бывает, но Украина сейчас в лучшей чем Россия позиции в этом вопросе.

Позже издание The New York Times написало, что радиоэлектронная борьба стала одним из важнейших направлений российско-украинской войны. Обе стороны вынуждены постоянно совершенствовать свои технологии и приемы.

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