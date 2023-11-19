Беспилотников много не бывает, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает, что Украина сейчас в лучшей, чем Россия, позиции в вопросе дронов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, какая у украинской и российской стороны ситуация с беспилотниками. Игнат напомнил о заявлениях украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и чиновников насчет наращивания объемов изготовления беспилотников собственного производства.

"Это касается дронов и морских, и воздушных. Безусловно, здесь нужно наращивать эти системы", - сказал он и добавил, что этими вопросами занимаются также и волонтеры.

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В то же время спикер подчеркнул, что "дронов много, как говорится, не бывает". "Надо наращивать эти системы. Мы даже, возможно, в лучшей позиции сейчас, чем та же Россия. Потому что имеем доступ к западным технологиям, имеем партнеров", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что именно количество ударных беспилотников позволит Украине "тревожить Россию и на ее территории, как они терроризируют нас".

Представитель Воздушных сил также добавил, что Россия уже не имеет такого количества ракет, как это было в прошлом году. Так что, возможно, она сделает упор на дроны. Поэтому Силы обороны Украины усиливаются соответствующими системами противовоздушной обороны.

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Как сообщал УНИАН, ранее пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Бородин отметил, что на фронте в Украине на пике дроновая война, российские захватчики сейчас пытаются ночью применять FPV-беспилотники. Для ночных атак противники ставят на дроны соответствующие камеры.

Бородин отметил, что у врага это пока на низком уровне, но он работает над этим. По его словам, захватчики используют много беспилотников.

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