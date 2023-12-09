Отмечается, что эта технология кардинально изменит войну беспилотников.

Беспилотники с "машинным зрением" перевернут ход войны в вопросе применения FPV-дронов. Такие БПЛА опасны ведь станции радиоэлектронной борьбы становятся бесполезны.

"Первое — машинное зрение нейтрализует РЭБ-купола, потому что дрону достаточно подлететь на большой высоте к цели и оттуда оператор его наведет на объект. Далее аппарат сам долетит к цели, невзирая на то, какие "окопные" средства РЭБ будут использоваться на земле", - рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью "Фокусу".

При этом он указал, что для применения таких беспилотников не нужны квалифицированные операторы.

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"Все знают, как тяжело найти и подготовить пилота, на это уходят месяца. Пилоту больше не нужно быть асом, мастером, теперь ему достаточно базовых знаний, чтобы взлететь, подвести дрон к цели, обозначить эту цель, на этом его задача заканчивается, дальше система машинного зрения сама доведет дрон до техники, которую нужно поразить", - объяснил эксперт.

По его словам, автоматическое сопровождение объектов позволяет точнее поражать технику, которая движется, а также такие беспилотники могут летать дальше, ведь не нужно бояться потери радиосвязи и изображения.

"Эти четыре вещи полностью перевернут ход войны в плане применения FPV-дронов. И такие же технологии, скорее всего, будут использовать беспилотные аппараты, которые летают на территорию России, потому что, когда они полностью закроются РЭБом, и больше нельзя будет ориентироваться нашим беспилотникам, летящим на Москву, придется придумать какие-то технологии, чтобы ориентироваться по местности: находить какие-то ориентиры и доводить дрон по картинке", - подытожил специалист.

Дроны на войне против Украины - последние новости

Российские оккупанты постоянно используют беспилотники для ударов по городам Украины. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца. По его словам, в радиотехнических войсках есть свои силы прикрытия, которые тоже имеют на вооружении ПЗРК и уничтожают ракеты.

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