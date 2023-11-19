Исторически Россия уделяла больше внимания системам РЭБ, поэтому даже западное оружие уязвимо для нее.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) стала одним из важнейших направлений российско-украинской войны. Обе стороны вынуждены постоянно совершенствовать свои технологии и приемы, чтобы превзойти врага, пишет The New York Times.

"Электронная война повлияла на боевые действия в Украине так же, как погода и местность", — сказал Брайан Кларк, старший научный сотрудник Hudson Institute, мозгового центра в Вашингтоне, добавив, что каждая операция в конфликте теперь должна учитывать действия противника в электромагнитном спектре.

Издание отмечает, что средства РЭБ использовали и в других военных конфликтах последних десятилетий. Но нынешняя война в Украине - первая в истории, где две примерно равные по силе и достаточно современные армии используют системы РЭБ с максимальной интенсивностью.

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"Тактика стала настолько критической, что радиоэлектронная борьба получила отдельный раздел в недавнем эссе генерала Валерия Залужного, главного военного командующего Украины", – пишет NYT.

Потенциальные участники третьей мировой войны - США, Европа и Китай – внимательно следят за этим аспектом войны в Украине и уже наращивают закупку систем РЭБ для собственных армий.

Важность систем РЭБ в современной войне трудно переоценить. Хотя эти средства не представляют угрозы для живой силы противника, они влияют на современное оружие, зависящее от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле боя и за его пределами.

"Почти каждая коммуникационная технология полагается на электромагнитные сигналы, будь то солдаты с радиостанциями, дроны, подключаемые к операторам, или ракеты, связанные со спутниками. Одним из основных, но эффективных инструментов является глушилка, которая нарушает связь, посылая мощные сигналы на тех же частотах, что и рации или дроны, чтобы вызвать такие помехи, что передача сигнала невозможна", – объясняет NYT.

И ситуация в сфере РЭБ постоянно меняется. В самом начале вторжения русские имели значительное преимущество в этих средствах. Затем украинцы вырвались вперед. Но вскоре россияне снова адаптировались и начали успешно применять РЭБ для новых задач, например, создавать радиоэлектронный купол над окопами, чтобы защититься от FPV-дронов.

Украинские специалисты отмечают, что Россия в целом имеет значительное преимущество в РЭБ, поскольку в свое время для СССР это был такой "асимметричный ответ" на превосходство НАТО в ракетных технологиях. Поэтому Запад до сих пор уделял мало внимания развитию систем РЭБ, и Россия вырвалась вперед.

"Мы сказали им (западным партнерам), что, вероятно, 90 процентов американских и европейских систем, поступающих в Украину, не готовы встретить вызов радиоэлектронной борьбы", — рассказал Александр Бережной, руководитель одной из украинских компаний, которые сейчас разрабатывают системы РЭБ для ВСУ.

Новейшее вооружение на фронте

Как писал УНИАН, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат успокоил встревоженные голоса о том, что Россия вырвалась вперед в использовании беспилотников. Он уверяет, что беспилотников много не бывает, но Украина сейчас в лучшей чем Россия позиции в вопросе дронов.

Также мы рассказывали, что в Украине сейчас ведется разработка робота для эвакуации раненых военных с поля боя. Как объясняют чиновники, сегодня боевые медики, когда пытаются эвакуировать раненого, подвергают опасности свою жизнь. Роботизированные решения могут снизить риск для них.

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