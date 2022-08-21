Повторить удары по Украине с такой интенсивностью, какая была в первые дни полномасштабного наступления, оккупантам не удастся.

В России пока нет ресурса нанести по украинским городам массированный удар на День Независимости 24 августа.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его мнению, повторить удары по Украине с такой интенсивностью, которая была в первые дни полномасштабного наступления, оккупантам не удастся.

"Есть вероятность, что россияне снова могут реализовать ту тактику, которую они использовали 24 февраля, когда в течение нескольких дней массированно обстреливали территорию Украины. Однако вряд ли они могут повторить именно такой массированный удар", - пояснил Селезнев.

Эксперт отметил, что ситуация уже изменилась – россияне используют ракеты с определенными ограничениями.

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