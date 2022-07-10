Это наглядно показывает, как россияне боятся, считает Андрющенко.

Паника охватила российских оккупантов из-за простого пожара в одном из мариупольских домов.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ночью произошел пожар на микрорайоне Черемушки. Обычный бытовой пожар. Однако сначала донецкие пропагандисты взорвались - "HIMARS" (высокомобильная артиллерийская ракетная система, переданная Украине Соединенными Штатами Америки - УНИАН). А затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике", - рассказал Андрющенко.

По его словам, это наглядно показывает, насколько россияне боятся возмездия.

"Просто бытовой пожар. Но наглядно показывает, как россияне боятся. И это верно. Потому что возмездие уже рядом", - отметил советник мэра.

Как писал УНИАН, ради красивой картинки для росТВ оккупанты начали разминирование газопровода в Мариуполе. В результате подорвались на минах три сапера.

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