Паника охватила российских оккупантов из-за простого пожара в одном из мариупольских домов.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Ночью произошел пожар на микрорайоне Черемушки. Обычный бытовой пожар. Однако сначала донецкие пропагандисты взорвались - "HIMARS" (высокомобильная артиллерийская ракетная система, переданная Украине Соединенными Штатами Америки - УНИАН). А затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике", - рассказал Андрющенко.
По его словам, это наглядно показывает, насколько россияне боятся возмездия.
"Просто бытовой пожар. Но наглядно показывает, как россияне боятся. И это верно. Потому что возмездие уже рядом", - отметил советник мэра.
Как писал УНИАН, ради красивой картинки для росТВ оккупанты начали разминирование газопровода в Мариуполе. В результате подорвались на минах три сапера.
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