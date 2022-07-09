Ради красивой картинки для росТВ оккупанты начали разминирование газопровода.

В Мариуполе подорвались на минах три сапера. Оккупанты пытались провести показательное разминирование, однако у них опять что-то пошло не так.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Он показал скриншоты с российских пропагандистских каналов, где торжественно объявляли об очередном "улучшении" жизни в Мариуполе. Оккупанты планировали начать разминирование газопровода. Конечно, в своих заявлениях россияне не забыли обвинить в минировании Украину.

Однако рашистам снова не удалось выполнить свои обещания. "Вторая армия мира", как называет себя РФ, в очередной раз опозорилась, благодаря чему "отминусовались" сразу три сапера.

"Вот оно как. Разминирование газопровода для картинки - минус три сапера утром. Не знаю как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше", - написал Андрющенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне передали Мариуполю ужасную и циничную "гумпомощь". Жители разрушенного и оккупированного города получили плесневелый черствый хлеб и лопаты.

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