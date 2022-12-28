Предателю сообщено о подозрении, его взяли под стражу.

В Киеве задержали коллаборанта-директора предприятия, которое было создано оккупационными властями на Луганщине. На этой псевдодолжности мужчина выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах оккупационной власти страны-агрессора.

Офис генерального прокурора Украины сообщает, что, по данным следствия, в апреле директор одного из коммунальных предприятий в г. Сватово вступил в преступный сговор с оккупационной администрацией РФ и представителями так называемой "ЛНР".

На захваченном коммунальном предприятии была незаконно создана и организована работа так называемого "муниципального унитарного предприятия "Благоустройство Сватовского района". Подозреваемый добровольно стал его "директором".

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Правоохранители задержали мужчину 26 декабря в Киеве. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Предатели и коллаборанты

Недавно правоохранители задержали колаборантку, которая угрожала херсонцам расстрелами за неучастие в "референдуме". Ею оказалась жительница областного центра, которая входила в состав местной ячейки запрещенной в Украине "Партии регионов".

Кроме этого, несколько дней назад в Украине задержали предателя, готовивший прорыв вражеских ДРГ к Сумщине. В начале полномасштабного вторжения его завербовала ФСБ РФ.

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