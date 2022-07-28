В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склад боеприпасов.

ВСУ на юге Украины за сутки уничтожили 66 российских оккупантов и поразили пять вражеских опорных пунктов.

Об этом информирует оперативное командование "Пивдень" в своем Facebook.

Сообщается, что нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражено 3 вражеских опорных пункта, вертолетными парами - еще 2 вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание.

"Общие же подтвержденные потери врага составляют: 66 рашистов, 3 танка Т-72, 3 гусеничных минных заградителя, 2 гаубицы "Мста-С", самоходная гаубица "Гвоздика", минометный комплекс "Сани", 3 единицы автотехники", - сказано в сводке.

Также сообщается, что в Чернобаевке и Белогорке уничтожен обычный и полевой склад боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, украинские военные с начала полномасштабной войны ликвидировали более 40 тысяч оккупантов.

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