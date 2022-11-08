США и Россия проведут заседание двусторонней консультативной комиссии, которая занимается вопросами выполнения Договора о стратегическом наступательном вооружении.

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация готовятся возобновить переговоры по проведению инспекций объектов размещения ядерного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Как пишет Bloomberg, подготовку заседания двусторонней консультативной комиссии, которая занимается практическими вопросами выполнения нового Договора о СНВ, подтвердил представитель Государственного департамента США. В то же время он отказался сообщить, когда и где состоится встреча, добавив, что Штаты надеются на конструктивную беседу.

При этом два источника издания в Москве заявили, что вероятным местом проведения сессии может быть Каир (Египет). Отмечается, что Россия не хочет проводить заседание комиссии в Женеве из-за того, что Швейцария присоединилась к санкциям против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

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В последний раз двусторонняя консультативная комиссия собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабной войны России против Украины США приостановили ее работу.

Как пишет издание, на заседании комиссии американская сторона может поднять вопрос возобновления инспекций. Отмечается, что в августе 2022 года Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, из-за визовых ограничений для россиян, которые делают невозможным их доступ в США.

Ранее в РФ призвали к возобновлению широкого диалога с США, в том числе и по новому договору, который заменит действующий договор о СНВ. Тогда в Штатах заявили, что это невозможно, пока не будут возобновлены инспекции.

Ядерные угрозы РФ: что известно

Россия не раз намекала на возможность применения ядерного оружия на войне в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия в Украине остается низким, хотя РФ ведет себя безответственно и опрометчиво.

Ранее издание Bloomberg писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин начал новый виток ядерных угроз. Отмечалось, что эти угрозы – часть попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они перестали поддерживать Украину и заставили Киев сесть за стол переговоров на условиях Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия применит ядерное оружие, то прекратит свое существование.

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