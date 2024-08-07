Аналитики отмечают, что официальные власти и структуры Минобороны не согласовали свои заявления о событиях.

Местные власти Курской области и Минобороны не согласовали версии происходящего в регионе. Следовательно, россияне делали противоречивые заявления.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), губернатор Алексей Смирнов и несколько российских военных блогеров предупредили, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области продолжаются боевые действия. В то же время в Минобороны и ФСБ убеждали, что якобы отбили попытки "прорыва".

Российские источники утверждают, что 6 августа украинские войска совершили серию рейдов через границу в Курскую область. По версии россиян, украинские силы якобы наступали на российские позиции вблизи Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Видео дня

Геолокационные кадры показывают поврежденную и брошенную бронетехнику примерно в семи километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки, Курская область.

Российские источники утверждают, что на кадрах видна украинская техника, но ISW не может это подтвердить или опровергнуть.

Министерство обороны России утверждало, что российские резервные силы ответили на вероятные украинские рейды, а российский инсайдерский источник утверждал, что элементы чеченского спецназа "Ахмат" также отражали рейды, но ISW не может проверить эти утверждения.

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска уничтожили 16 украинских бронемашин во время рейдов и что российские войска нанесли ответные удары по украинским позициям в Сумской области.

Российские блогеры опубликовали видео, на которых якобы показаны последствия якобы украинских рейдов, хотя большинство повреждений, показанных на видео, являются результатом обычных украинских обстрелов и не указывают на то, что в этом районе велись наземные действия.

"Прорыв" в Курскую область

Как сообщал УНИАН, 6 августа появились сообщения о боях на границе с Россией. Российские провоенные каналы обвинили Украину в прорыве границы, однако в Генеральном штабе Вооруженных сил не комментировали эту информацию.

Министерство обороны России сообщило, что "противник пытался прорваться", однако "войска понесли значительные потери и отступили". Вскоре они удалили этот фрагмент из своего Telegram-канала.

Вечером врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на границе сохраняется напряженная обстановка, продолжаются бои.

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