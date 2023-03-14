Военный преступник уверен, что окопы, которые сегодня роют в Крыму, оккупантов не спасут.

Турция вступит в войну против России в тот момент, когда страна-агрессор начнет терпеть "окончательное и бесповоротное поражение". Об этом заявил российский военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков).

По его мнению, строительство фортификационных укреплений на территории Крыма, которое ведется уже несколько месяцев, является лишь "распилом" бюджетных средств.

"В этом случае (после вступления Турции в войну – ред.) будет поздно строить какие-либо сооружения. Или некому, или нечем", – заявил Гиркин.

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Перспектива освобождения Крыма

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, освобождения Крыма может пойти по сценарию острова Змеиный, но в большем масштабе. После выхода ВСУ к Азовскому морю будет уничтожены Крымский мост и начнется планомерная изоляция крымской группировки от баз снабжения в России.

С этой оценкой согласны и другие военные эксперты. Олег Жданов и Бен Ходжес сходятся во мнению, что в силу географических причин освободить Крым военным путем легче, чем Донбасс.

На этом фоне из Крыма поступают сообщения, что оккупанты роют окопы на полуострове, готовясь одновременно и к возможному прорыву ВСУ через перешейки, и к возможному морскому десанту.

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