Россияне укрепляют береговую линию, опасаясь украинского десанта.

Российские оккупанты уже готовятся отражать атаки украинских Сил обороны во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, россияне обустраивают укрепления, в том числе и на береговой линии, опасаясь высадки украинского десанта.

"В частности, недавно вдоль берега вблизи села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей. Дополнительно устанавливаются так называемые "зубы дракона" - ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники", - отметили в разведке, добавив фотодоказательства.

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Деоккупация Крыма - главные новости

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев Украина вернет Крым, что крайне разозлило заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и он снова рассыпался угрозами.

12 декабря Подоляк заявил, что купил билет на поезд до Симферополя с открытой датой.

Кроме того, 11 декабря российские оккупанты обустраивают линии обороны прямо на крымских пляжах. Целая сеть траншей на берегу появилась неподалеку от поселка Черноморское - в 200 км от Одессы.

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