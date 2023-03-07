Если Крым останется оккупированным, нельзя будет говорить о реальной безопасности материковой Украины.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что на сегодня Крым легче освободить, чем Донбасс. Такой же тезис ранее озвучивал экс-командующий сил США в Европе генерал Бен Ходжес.

Как пояснил Жданов в интервью "Обозревателю", такое мнение обосновывается расположением этих территорий:

"Потому что Крым - это полуостров. Если применять дальнобойные системы, его можно полностью взять под огневой контроль. Он окажется в оперативном окружении".

Поэтому после взятия полуострова под огневой контроль ВСУ, говорит эксперт, вопросом времени станет пребывание там российских оккупационных войск. А с Донбассом будет труднее, потому что там прямое сообщение с Россией - оккупанты будут прибывать, а Кремль будет непрерывно перебрасывать туда военную технику.

Разговоры об освобождении Крыма

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес недавно представил свой план деоккупации украинского полуострова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что единственный путь освобождения временно оккупированного Крыма - военный. В то же время принятая в 2021 году стратегия деоккупации полуострова уже неактуальна, поэтому ее будут менять.

В конце ноября 2022-го года советник главы ОП заявил, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден.

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