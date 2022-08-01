Экс-чиновник убежден, что РФ и РБ заслужили на ответные действия Украины.

Получение Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет откроет для них новые возможности.

Такое мнение высказал "Обозревателю" экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, американские партнеры должны прекратить связывать Украину по рукам и ногам требованием не обстреливать территорию РФ.

"С моей точки зрения, нанесение упреждающих ударов по военным объектам, которые находятся на территории как России, так и Беларуси, - это вопрос безопасности нашей страны, а не просто какие-то политические пугалки. Уже давно и Россия, и Беларусь заслуживают того, чтобы получить в ответ определенные действия", - считает Тука.

Он подчеркнул, что западное оружие после пересечения украинской границы становится украинским. "У кого мы его купили, как мы его получили - это абсолютно не имеет никакого значения. Это политическая манипуляция и не более того", - добавил экс-замминистра.

Отвечая на вопрос о необходимости нанесения удара по центру принятия решений в Москве при наличии такой возможности, Тука сказал:

"Я не вижу причин, почему мы должны останавливаться, что нас должно от этого останавливать".

Ранее у Байдена заявили, что США не планируют поставлять Украине ракеты ATACMS для HIMARS.