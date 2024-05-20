Романенко считает, что россияне заблаговременно убирают все, что можно поразить, пока Украина не получила разрешение бить американским оружием по территории РФ.

Российские захватчики перебрасывают бомбардировщики на аэродром "Оленья" в Мурманской области для того, чтобы вывести их из-под возможного удара со стороны Украины. Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире телеканала "Киев24.News".

"Россияне бегут с "Энгельса", потому что мы там доставали их неоднократно нашими беспилотниками", - отметил Романенко.

По его словам, авиабаза возле города Энгельс в Саратовской области является основной базой российской стратегической авиации, где базируются одна или две эскадрильи бомбардировщиков Ту-95МС. А на авиабазе "Оленья" - дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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"Поэтому, россияне часть бомбардировщиков перебросили на "Оленью", а часть на Дальний Восток в Украинку - это возле города Серышево в Амурской области. Те самолеты, которые требуют немедленного ремонта - оставили в Энгельсе (нуждаются в сложном обслуживании). То есть, в целом эта ситуация говорит о том, что россияне пробуют вывести из-под удара свою стратегическую авиацию, потому что она немногочисленна", - сказал Романенко.

Он добавил, что россияне думают, как хранить самолеты на собственной территории.

"Еще мы не получили разрешения бить американскими ракетами по российской территории, а они уже заблаговременно убирают все, что мы могли бы поразить", - подчеркнул Ромененко.

По его словам, сейчас ВСУ не могут наносить удары по базе "Оленья" в Мурманской области, потому что она расположена очень далеко на крайнем севере.

"Кроме того, надо пройти через серьезные системы противовоздушной обороны, которые во-первых, защищают границу, но там не очень сложная система. Главное - РЭБ пройти. Потом - противовоздушная система обороны Санкт-Петербурга. там серьезная система. И в общем, Мурманская область - это база российских ядерных сил, флота и авиации. И поэтому, она тоже очень хорошо защищена. И все эти базы достаточно сложные для поражения, поэтому, пока что мы не практиковали ударов по столь отдаленным базам", - сказал Романенко.

Также он добавил, что все эти российские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 способны нести ракеты с ядерной боеголовкой.

"Но вряд ли россияне будут применять самолеты для этого", - сказал эксперт, но добавил, что у россиян есть ракета Х-102, которая имеет ядерную боевую часть.

Как сообщал УНИАН, россияне собрали треть своих стратегических ракетоносцев на аэродроме "Оленья" в Мурманской области. Это может свидетельствовать о подготовке к новому массированному ракетному удару по Украине.

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