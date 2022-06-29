Ту-160 для Кремля уже более 40 лет остается новейшим стратегическим бомбардировщиком.

Для ударов крылатыми ракетами по гражданским домам РФ отправляет стратегические бомбардировщики Ту-160, совершающие пуски крылатых ракет Х-101 в тысячах километрах от границы с Украиной, из района Каспийского моря.

Эти самолеты являются последним, что удалось СССР и остаются единственными "новейшими" стратегической авиации РФ уже более 40 лет.

Особенности создания Ту-160

Разработку будущего Ту-160 начали вести еще в конце 60-х, когда в СССР осознали тотальное отставание в стратегической авиации, которая за время правления Хрущева находилась в упадке. В то же время в США активно шла разработка экспериментального бомбардировщика XB-70 Valkyrie, который разрабатывался исходя из концепции скоростного прорыва противовоздушной обороны и достигал рекордных скоростей в 3250 км/ч.

В СССР захотели что-то подобное, но уже в 1969 году проект XB-70 Valkyrie был закрыт как бесперспективный и в США перешли к концепции маловысотного прорыва. Но пока об этом узнавали в Москве, в 1972 году одновременно три конструкторских бюро - "Туполева", "Мясищева" и "Сухого" уже представили свои проекты. Все построенные по уже бесперспективной концепции максимальной скорости, при этом Туполев показал переработанный пассажирский лайнер Ту-144.

Где-то в этом промежутке СССР становится известно о разработке в США бомбардировщика B-1 с крылом переменной стреловидностью, который уже создавался исходя из концепции маловысотного прорыва ПВО противника и совершил свой первый полет в 1974 году. По "странному стечению обстоятельств" именно в этом году в Кремле формируют новую задачу на создание самолета, которое, очевидно, звучало "сделайте как в США".

И все наработки конструкторских бюро передают в КБ "Туполев", которое начинает комбинировать из существующих решений, систем и агрегатов от боевых Ту-22М и Ту-95МС, а также пассажирского Ту-144 новый самолет.

К примеру, навигационно-прицельный комплекс "Обзор" забрали из Ту-95МС. Вся система изменения стреловидности в целом повторялась по схеме и техническому решению Ту-22М. Двигатели НК-32 – модернизированные НК-22 от него же. А с пассажирского лайнера позаимствовали элементы интегральной аэродинамической компоновки.

Несмотря на откровенное калькирование американского B-1 и использование уже разработанных решений, Ту-160 смог впервые подняться в небо только 18 декабря 1981 года. За это время программа создания B-1 в 1977 году уже успела закрыться и открыться заново за полгода до первого полета Ту-160.

Такие американские "качели" объясняются достаточно банально - в конце 70-х при президенте Картере посчитали, что с задачей прорыва ПВО справятся и дальнобойные крылатые ракеты. Тем более что стоимость одного B-1 была эквивалентна 200 ракетам. А главное – начались первые шаги по созданию стелс-бомбардировщика, будущего B-2. Но пришедший к власти Рейган возобновил разработку самолета в апреле 1981 года, что было одним из обещаний в предвыборной кампании.

И пока СССР "ставил на крыло" Ту-160, а первые два бомбардировщика попали в строевую воинскую часть только в 1987 году, в США уже завершали производство последних партий из 100 заказанных B-1, а стелс B-2 уже пять лет как летал.

За четыре года до развала СССР смог сделать только два десятка Ту-160, доработка которых продолжалась уже во время серийного производства. Для понимания, в ходе эксплуатации "оказалось", что в самолете, который может с дозаправками в воздухе находиться сутки, нет туалета. А катапультные кресла К-36 от истребителей не предназначены для столь долгих полетов. Отдельные сюрпризы ждали и на земле, в частности, сначала подготовка самолета к вылету потребовала до трех суток, а если на земле сложить крылья - Ту-160 заваливается на хвост. Некоторые из этих недостатков были решены, в том числе установлен туалет, с другими – смирились.

Ту-160 в РФ

После того, как Украина передала в 1999 году восемь Ту-160 "за газ", и несколько итераций "восстановления производства", сборки самолетов, которые уже были на стапелях по состоянию на 1991 год, у Кремля в строю только 18 этих стратегических бомбардировщиков.

Попытки модернизировать их предпринимались несколько раз, но даже провести обновления всех бортов РФ не смогла. По состоянию на 2021 год только 5-7 машин получили новый навигационно-прицельный комплекс и способность запускать новые крылатые ракеты Х-101.

А анонсированное Кремлем масштабная модернизация всех Ту-160 к версии М2 и производство 50 новых – утонула в российской реальности и скатилась до 10 новых машин к 2027 году. И это еще до введения технологического эмбарго после вторжения в Украину.

В любом случае Ту-160 остается концептуально ненужным самолетом, который не может выполнить задачи ради которой создавался – маловысотный прорыв ПВО. А его единственное преимущество над еще "видевшим" Сталина Ту-95 лишь в количестве крылатых ракет, которые он может взять на борт - 12 против 6.

В то же время, он играет огромную роль бездонной бочки, в которую Кремль бросает миллиардные средства. Из известных цифр на создание новых десяти Ту-160 Кремль выделил около трех миллиардов долларов.

Характеристики Ту-160