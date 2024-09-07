На данный момент ВСУ работают над уничтожением ударно-штурмового потенциала армии РФ, отметил боец.

Продвижение российских войск на Купянском направлении фронта в Украине остановлено, заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".

"В Купянске ситуация выглядит следующим образом. Противник сконцентрировал значительное количество сил и средств для совершения ударных штурмовых действий. За предыдущий период враг имел незначительные тактические успехи на поле боя. Но на текущий момент, за счет объединенной работы бригад, держащих отрезок, специальных групп и других представителей Сил обороны, по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага", - рассказал боец.

По его словам, на данный момент ВСУ работают над уничтожением ударно-штурмового потенциала армии РФ:

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"Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел предварительно. За последний период успехов противника на поле боя также нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 187 боевых столкновений. Активнее всего российские войска наступали на Покровском и Кураховском направления.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 УАБов. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 129 - из реактивных систем залпового огня.

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