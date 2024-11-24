Украине не о переговорах нужно думать, а о том, как удержать территории, отметил боец.

Условий для переговоров с Россией на сегодняшний день нет, уверен заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Зачем России с нами сейчас садиться за стол переговоров? Хоть одна причина? То, что они несут огромные потери? Да, несут, они для них ощутимы, зато они имеют успехи, имеют продвижение, не с той скоростью, как хотели, но двигаются к выполнению своих поставленных целей и задач. С чем мы будем садиться за стол сейчас? Я не понимаю, не вижу вообще условий для переговоров на сегодняшний день", - отметил он в интервью NV.

При этом Жорин также выразил уверенность в том, что проблему развязанной Россией войны избранный президент США Дональд Трамп не решит "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра":

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"Всем сейчас очень нравится жить в мечтах о том, что Дональд Трамп все здесь завершит. Это наша такая болезнь, которая иногда меня даже немного злит: мы живем постоянной надеждой, что кто-то за нас решит. Не решит Трамп, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра проблему войны. Это сложно даже для американцев, даже с их инструментами и возможностями давления на Россию. Линия фронта продолжает двигаться, проваливаются целые направления, а мы все свое внимание переводим на то, что начинаем ждать, что за нас что-нибудь решат. Нам не о переговорах нужно думать, а о том, как удержать наши территории".

По мнению воина, Украине нужно сконцентрироваться на своих возможностях, на реальном развитии собственного ВПК, а не просто о нем мечтать.

"Мы можем это сделать, у нас есть для этого все, более того, это одновременно экономически интересно для страны. Надо постоянно думать о том, что мы можем изменить у себя, а мы можем еще многое изменить, и даже без американцев", - заявил боец.

Переговоры с Россией - актуальное

Напомним, в The Guardian писали, что Путин может начать переговоры по Украине в начале следующего года. При этом отмечалось, что в Трампа есть люди, которые способны согласиться на условия Москвы, особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем.

В The New York Times акцентировали, что ракетный удар России по Днепру "новой" баллистикой - часть стратегии Кремля по подготовке к предстоящим переговорам. Ее суть - поднимать ставки, чтобы потом торговать ими за переговорным столом.

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