Если бы в Евросоюзе имели достаточно смелости, то использовали бы территорию украинского государства для войны против россиян, полагает офицер ВСУ.

В будущем вполне возможно нападение россиян на НАТО.

Таким мнением поделился майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин (позывной "Мосе") на своем канале в Telegram.

Наш защитник считает, что, если бы в ЕС имели достаточно смелости и мозгов, то использовали бы территорию Украины для войны против россиян.

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"Нападение РФ на НАТО вполне возможно - думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и р*шкой почти невозможно, пока есть территория Украины", - отметил офицер.

"Мосе" добавил, что сейчас государство-агрессор сосредоточено на войне против украинцев, направляя на это все ресурсы:

"Война в Украине не дается РФ так уж легко. И в дальнейшем, уверен, они имеют планы двигаться в Европу".

В центре внимания новости Украины - что уже сообщалось

Украинские власти не раз говорили, что российские оккупанты не остановятся, если смогут захватить нашу страну, и впоследствии смогут атаковать территорию Евросоюза.

В марте этого года президент Польши Анджей Дуда утверждал, что Россия может напасть на НАТО уже в 2026-2027 году. По словам польского лидера, государства-члены Альянса должны срочно увеличить свои расходы на оборону.

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