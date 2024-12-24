Оккупанты ищут слабые места в обороне ВСУ.

Оккупанты стремятся захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить огневые средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ, которые находятся в береговой зоне правобережья.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, именно поэтому на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по 5-7 штурмов малыми пехотными группами.

По его словам, в последнее время враг активизировал такие штурмы на острове Казацкий, несколько раз пытался высадиться на острове Большой Потемкин. До этого попытки высадки захватчиков фиксировались на острове Забич и вблизи Антоновских мостов. Цель оккупантов - найти слабые места обороны ВСУ, найти огневые позиции и разведать, как именно расположена наша система обороны.

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"Враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции", - сказал Волошин.

Однако, по его словам, эти действия нельзя назвать подготовкой к масштабному штурму или форсированию Днепра: такие операции выполняются большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно. Для переправки бронетехники или создания понтонного моста, длина которого должна достигать километра, нужно много ресурсов. Военный уточнил, что скрыть передвижение большого количества понтонных машин практически невозможно, атаковать исключительно пехотой на катерах или моторных лодках - бессмысленно.

"Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства... Построить понтонную переправу - это как минимум должен быть мост до километра. Это большое количество этих машин, которые везут понтоны... Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов - и они кормят рыб", - отмечает спикер.

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников также считает, что возможное наступление на Херсон будет самоубийством для российских сил.

В то же время, по его словам, если военное командование подтвердит вероятность такого наступления, власти готовы к дополнительной эвакуации населения.

"Что касается эвакуации, у нас все готово: есть логистика, люди, места временного пребывания. Если военное командование скажет нам, что ситуация с безопасностью не позволяет здесь проживать людям, и надо объявлять принудительную эвакуацию, то мы будем эту обязательную эвакуацию под принуждением делать", - добавил Толоконников.

Атака на Херсон

Утром 20 декабря Херсон и пригород подверглись небывалому обстрелу со стороны армии РФ. В городе погибли двое мужчин, более 10 человек получили ранения. Одновременно в направлении областного центра прорывались диверсионно-разведывательные группы, которые Силы обороны своевременно заметили и уничтожили. Оккупанты даже не успели добраться до середины Днепра.

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