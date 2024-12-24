Движение "Атеш" сообщает о больших потерях оккупантов.

Российские захватнические войска несут огромные потери во время штурмов правобережья Херсонской области.

По данным агентов партизанского движения "Атеш", самая сложная ситуация сложилась в подразделениях 70-й мотострелковой дивизии Сухопутных войск Российской Федерации. Из-за этого, а также из-за некомпетентности и произвола командиров, движение фиксирует рост количества обращений от оккупантов:

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"Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись назад, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих. Военное руководство, несмотря на это, продолжает посылать своих людей на верную смерть, надеясь найти более выгодное место для следующего десанта".

Штурмы армии РФ на юге

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что пока оккупанты не способны пойти в полноценное наступление на Херсон, однако они систематически пытаются оккупировать острова на Днепре.

Напомним, 20 декабря захватнические войска РФ осуществили массированный обстрел Херсона, а в сторону города пытались прорваться диверсионно-разведывательные группы.

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