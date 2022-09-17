Горенко убрали свои же, считает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что к ликвидации "генпрокурора" оккупантов в Луганске Сергея Горенко украинские спецслужбы не причастны.

Об этом он рассказал в эфире Freedom.

По его мнению, Горенко убрали свои же. Гайдай объяснил, что накануне главарь боевиков террористической "ЛНР" Леонид Пасечник задерживал людей, связанных с "генпрокурором".

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"Почему я считаю, что это разборки? Потому что накануне перед этим взрывом Пасечником были задержаны бизнесмены, которые имели отношение к "генпрокурору". Их там бросали в подвал, к ним применяли репрессии и добивались от них, чтобы они дали показания именно против "генпрокурора". Там были внутренние свои определенные интриги. Возможно, они вот так и закончились", - рассказал он.

Накануне в здании так называемой "генпрокуратуры" оккупированного Луганска прогремел взрыв. По данным председателя Луганской ОВА, ликвидированы "генпрокурор" Сергей Горенко и его "заместитель" Екатерина Стегленко.

Сергей Горенко начал сотрудничать с оккупантами в 2014 году - исполнял обязанности "первого заместителя генпрокурора".

После полномасштабного вторжения России активно поддерживал вооруженную агрессию, проводил так называемые брифинги и награждения коллаборантов.

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