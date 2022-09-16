В этот же день ракеты ударили по админзданию оккупантов в Херсоне.

В здании так называемой "генпрокуратуры" российских оккупантов в Луганске прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ и местные паблики.

Ресурсы боевиков утверждают, что взрыв произошел в кабинете коллаборанта-"генпрокурора" Сергея Горенко.

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РосСМИ сообщают, что в результате взрыва в собственном кабинете ранен "генпрокурор" Горенко. Позже российский Телеграмм-канал "112" сообщил, что тот умер. Официально эта информация не подтверждена.

По выдутым наружу стеклопакетам видно, что взрыв произошел изнутри.

Как писал УНИАН, в этот же день взрывы прогремели в районе одного из админзданий оккупированного Херсона, в котором россияне и коллаборанты разместили свою "администрацию".

По предварительным данным, ранена "начальница департамента труда", ее водитель погиб на месте.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 54 050 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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