Взрыв произошел в здании так называемой "генпрокуратуры ЛНР".

В Луганске в результате взрыва в здании так называемой "генпрокуратуры ЛНР" от полученных ранений погибли "генпрокурор" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Луганске в результате взрыва в "генпрокуратуре" так называемой "ЛНР" от полученных ранений погибли "генеральный прокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко", - написал он.

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При этом Гайдай отметил, что взрыв произошел "изнутри".

"Оккупационная власть продолжает утверждать, что ситуация безопасности в регионе находится под контролем", - добавил Гайдай.

Ранее он рассказывал, что в Луганской области россияне готовятся к обороне. По его словам, российские захватчики стягивают войска в Сватово и Троицкое и зарываются.

Также Гайдай выражал надежду на то, что в ближайшее время начнется полномасштабная деоккупация Луганской области.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские оккупанты в Сватово на Луганщине собрали вещи и убежали из-за контрнаступления украинской армии.

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