В Луганске в результате взрыва в здании так называемой "генпрокуратуры ЛНР" от полученных ранений погибли "генпрокурор" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В Луганске в результате взрыва в "генпрокуратуре" так называемой "ЛНР" от полученных ранений погибли "генеральный прокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко", - написал он.
При этом Гайдай отметил, что взрыв произошел "изнутри".
"Оккупационная власть продолжает утверждать, что ситуация безопасности в регионе находится под контролем", - добавил Гайдай.
Ранее он рассказывал, что в Луганской области россияне готовятся к обороне. По его словам, российские захватчики стягивают войска в Сватово и Троицкое и зарываются.
Также Гайдай выражал надежду на то, что в ближайшее время начнется полномасштабная деоккупация Луганской области.
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские оккупанты в Сватово на Луганщине собрали вещи и убежали из-за контрнаступления украинской армии.